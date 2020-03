Der DAX eröffnete gestern freundlich und vollzog dabei einen Pullback an die am Freitag gebrochene primäre Aufwärtstrendlinie. Die dort gestartete nächste Verkaufswelle ließ die Notierung vom Tageshoch bei 12.122 Punkten auf ein neues Mehrmonatstief bei 11.625 Punkten absacken. Die Unterschreitung des Freitagstiefs bei 11.724 Punkten erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Dank einer Erholung am Nachmittag gelang die Rückkehr in die Handelsspanne vom Freitag.