Die Aktie des im DAX notierten Konsumgüterherstellers Beiersdorf (WKN: 520000) weist ausgehend vom im Jahr 2009 bei 28,70 EUR gesehenen Tief einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 117,25 EUR im September vergangenen Jahres etablierte sie einen ebenfalls intakten mittelfristigen Abwärtstrend. Mit dem nachhaltigen Rutsch unter die wichtige Supportzone bei 100,90-103,25 EUR in der vergangenen Woche kam es zu einer deutlicheren Eintrübung des übergeordneten Chartbildes. Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate sind weiter fallende Notierungen zu favorisieren, solange es nicht zu einem Anstieg über die kritische Widerstandszone bei 106,00-108,10 EUR kommt. Mit Blick auf das kurzfristige Bild hatte der Anteilsschein mit dem am Freitag verzeichneten 10-Monats-Tief bei 93,30 EUR eine bedeutende Unterstützungszone erreicht, die sich unter anderem aus der Kurslücke vom 30. April 2019 und der Rückkehrlinie des mittelfristigen Abwärtstrendkanals ableiten lässt. Die dort geformte bullishe Doji-Kerze im Tageschart wurde von einem extrem hohen Handelsvolumen begleitet, was eine zumindest kurzfristige Erschöpfung des Verkaufsdrucks nahelegte. Seither befindet sich der Kurs im Erholungsmodus. Nach der Überwindung der letzten Abwärtslücke am Montag konnte der Wert gestern nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen weitere Zugewinne verbuchen. Die Dynamik ließ dabei jedoch bereits nach. Gelänge ein Tagesschluss über dem aktuellen Fibonacci-Cluster bei 98,72/98,95 EUR, wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 100,40/100,90 EUR oder 102,05/102,45 EUR möglich, bevor die Risiken auf der Unterseite wieder in den Vordergrund rücken würden. Eine nachhaltige Verletzung der nächsten Unterstützung bei 93,30/94,54 EUR per Tagesschluss würde ein bearishes Anschlusssignal senden. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten in diesem Fall 90,92/91,70 EUR und 86,84/87,96 EUR. Mittelfristig müsste sogar ein Rutsch in Richtung der langfristig kritischen Unterstützung bei 80,60 EUR (Tief aus dem Februar 2019) eingeplant werden. Gelänge hingegen ein nachhaltiger Anstieg über 108,10 EUR, würde das übergeordnet bearishe Bild negiert. Dann stünde ein erneuter Vorstoß in Richtung Rekordhoch bei 117,25 EUR auf der Agenda.