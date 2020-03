Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag nach hohen Schwankungen klar die positiven Vorzeichen. Die US-Notenbank Fed überraschte am Nachmittag nach einer außerplanmäßigen Sitzung mit einer Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte, um den wirtschaftlichen Risiken der Coronavirus-Epidemie entgegenzuwirken. Dies stützte die Kurse jedoch nur noch kurzzeitig. Der DAX schloss nach zwischenzeitlich deutlicheren Aufschlägen 1,07 Prozent fester bei 11.985 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 2,16 und 2,97 Prozent. In den drei Indizes gab es 75 Kursgewinner und 21 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Im DAX wechselten 195,9 Millionen Aktien (Vortag: 207,2) im Wert von 8,06 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 6,42) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel und Versorger. Lediglich der Bankensektor musste Verluste hinnehmen. Lufthansa führte die Gewinnerliste im DAX mit einem Kurssprung um 8,87 Prozent an. Wirecard und MTU stiegen dahinter um 4,24 und 4,05 Prozent. Beiersdorf notierte nach der Vorlage von Geschäftszahlen 0,97 Prozent höher. Die rote Laterne hielt Deutsche Bank mit minus 2,98 Prozent. Bayer und Deutsche Post fielen um 1,41 und 1,31 Prozent. Metro haussierte im MDAX nach vagen Übernahmegerüchten um 19,20 Prozent. Qiagen machte einen Satz von 16,72 Prozent nach oben. Hier beflügelte ein Übernahmeangebot in Höhe von 39 EUR je Aktie seitens des US-Konzerns Thermo Fischer.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 2,94 Prozent tiefer bei 25.917 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,19 Prozent abwärts auf 8.594 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 81 Prozent. 27 neuen 52-Wochen-Hochs standen 171 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren verbuchten Abschläge. Am schwächsten tendierten Technologiewerte und Finanztitel.

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar mit der Zinssenkung seitens der Fed weiter unter Druck. Der Dollar-Index fiel bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,37 Prozent auf 97,15 Punkte. EUR/USD stieg um 0,46 Prozent auf 1,1183 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen waren der Yen und der Austral-Dollar gesucht, während der Kanada-Dollar gegenüber allen anderen Majors deutlich abwertete.

Der S&P GSCI Rohstoffindex kletterte um 0,72 Prozent auf 371,46 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,52 Prozent auf 52,17 USD. Comex-Kupfer verlor 0,87 Prozent auf 2,58 USD. Gold verteuerte sich um 2,60 Prozent auf 1.636 USD (1.466 EUR). Silber und Platin zogen um 2,31 beziehungsweise 1,41 Prozent an. Palladium büßte gegen den Trend 2,05 Prozent auf 2.378 USD ein.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,57 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend zwei Basispunkte tiefer bei minus 0,64 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,46 Prozent fester bei 178,15 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte nach der überraschenden Zinssenkung der Fed um acht Basispunkte auf ein neues Rekordtief bei 1,02 Prozent ab. Im Tagesverlauf war sie zwischenzeitlich sogar unter die vielbeachtete Marke von 1,00 Prozent bis auf 0,94 Prozent abgestürzt.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh ganz überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,13 Prozent auf 157,36 Punkte. Die Futures auf US-Indizes reagierten mit deutlichen Aufschlägen auf die Ergebnisse des „Super Tuesday“. US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden gewann die meisten der in mehreren Bundesstaaten abgehaltenen Vorwahlen für die Kandidatur der Demokraten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und in den USA. Von der Unternehmensseite gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Dialog Semiconductor und der Deutschen Pfandbriefbank.