Der Dow Jones Industrial hatte am 12. Februar ein Rekordhoch bei 29.569 Punkten markiert. Ausgehend vom dort befindlichen Widerstandsbereich, startete ein dynamischer Abverkauf, der von extrem hohem Handelsvolumen begleitet wurde. Die Talfahrt ließ die Notierung innerhalb von elf Handelstagen um fast 17 Prozent einbrechen. Am vergangenen Freitag erreichte sie damit eine wichtige Horizontalunterstützung und formte anschließend ein 8-Monats-Tief bei 24.681 Punkten aus. Seither läuft eine sehr volatile Erholungsrally. Im gestrigen Handel gelang dabei die Überquerung der Kurslücke vom Donnerstag bei 26.891 Punkten sowie der zuvor gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie per Tagesschluss. Angesichts der bereits in unmittelbarer Rufweite befindlichen 200-Tage-Linie bei derzeit 27.249 Punkten wäre ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere auf Tagesschlusskursbasis, als Bestätigung einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes zu werten. Eine Ausdehnung der Rally in Richtung 27.702 Punkte oder 28.060-28.170 Punkte würde in diesem Fall zeitnah möglich. Scheitert der Index hingegen in den kommenden Handelstagen an der Überwindung der 200-Tage-Linie, bleibt die Bewertung der aktuellen Erholung als bloßer Pullback an diesen vielbeachteten gleitenden Durchschnitt möglich. Die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung eines zweiten Standbeins oder einer Fortsetzung des Abwärtstrends vom Rekordhoch bliebe bei diesem Szenario hoch. Mit Blick auf das langfristige Chartbild käme es unterhalb der Supportzone bei 24.675/24.681 Punkten zu einer signifikanten Eintrübung der technischen Ausgangslage. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 23.400 Punkte und 21.713 Punkte wären dann einzuplanen.