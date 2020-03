Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Stützend wirkte die Hoffnung der Anleger auf eine lockere Geldpolitik rund um den Globus sowie auf fiskalpolitische Maßnahmen zur Abfederung der ökonomischen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Der DAX schloss 1,18 Prozent fester bei 12.128 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,74 und 0,28 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 62 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 147,8 Millionen Aktien (Vortag: 195,9) im Wert von 5,99 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 6,88). Stärkste Sektoren waren Immobilien und Versorger. Am schwächsten tendierten Bauwerte und Softwaretitel. Vonovia haussierte vor den heute zur Veröffentlichung anstehenden Jahreszahlen an der DAX-Spitze um 4,64 Prozent. Bayer stieg dahinter beflügelt von einem positiven Analystenkommentar um 4,34 Prozent. Wirecard bildete nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex mit minus 2,50 Prozent.

An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial 4,52 Prozent auf 27.091 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbesserte sich um 4,12 Prozent auf 8.949 Punkte. 85 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Es gab 41 neue 52-Wochen-Hochs und 134 neue Tiefs. Alle Sektoren zeigten Aufschläge. Am kräftigsten nach oben ging es mit Healthcare und Versorgern.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent höher bei 97,38 Punkten. EUR/USD fiel um 0,33 Prozent auf 1,1133 USD. Stark gesucht waren der Austral-Dollar sowie das Pfund Sterling. Der als sicherer Hafen geltende Yen wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Ebenfalls schwach präsentierte sich der Kanada-Dollar nachdem die Bank of Canada ihren Leitzins aufgrund der Coronavirus-Krise um 50 Basispunkte senkte.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise notierte 0,26 Prozent tiefer bei 370,10 Punkten. Brent-Öl verbilligte sich um 0,50 Prozent auf 51,60 USD. Die US-Sorte WTI handelte nahezu unverändert bei 47,19 USD. Der von der EIA gemeldete Anstieg der US-Rohöllagerbestände fiel niedriger aus als von Experten im Schnitt erwartet. Der Preis für US-Erdgas stieg um 1,89 Prozent auf 1,83 USD. Comex-Kupfer verzeichnete einen Anstieg um 0,45 Prozent auf 2,59 USD. Gold verlor 0,49 Prozent auf 1.636 USD (1.470 EUR). Silber, Platin und Palladium kletterten zwischen 0,10 und 2,84 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,62 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete einen Basispunkt höher bei minus 0,63 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,34 Prozent tiefer bei 177,55 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,02 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1,18 Prozent auf 159,75 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Erstaufträge auf Arbeitslosenhilfe und der Auftragseingang in den USA im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Merck KGaA, Vonovia, Continental und Henkel. Für die Ölpreise könnten sich Impulse vom Treffen der OPEC-Ölminister in Wien ergeben.