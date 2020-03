Nächste Unterstützungen:

11.872

11.552-11.625

11.448

Nächste Widerstände:

12.137-12.273

12.454-12.500

12.637

Neue charttechnische Signale ergaben sich durch dieses Kursgeschehen indes nicht. Die ganz kurzfristige Ausgangslage bleibt noch neutral. Ein heutiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 12.137-12.273 Punkten würde eine zweite Erholungswelle in Richtung 12.454-12.500 Punkte signalisieren. Eine Ausdehnung der Rally in Richtung der derzeit bei 12.637 Punkten befindlichen 200-Tage-Linie oder der darüber befindlichen Widerstandszone bei 12.710-12.877 Punkten wäre darüber hinaus vorstellbar. Rutscht der Index hingegen unter den nächsten Support bei 11.872 Punkten (61,8%-Fibonacci-Retracement), würde die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten und zeitnahen Test des bisherigen Korrekturtiefs bei 11.625 Punkten deutlich ansteigen. Ein bearishes Anschlusssignal in Richtung 11.266 Punkte entstünde mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 11.552-11.625 Punkten.