Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) hatte im Rahmen des intakten langfristigen Aufwärtstrends im Januar ein Rekordhoch bei 122,10 EUR verzeichnet. Seither befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Der mittelfristige Abwärtstrend führte die Notierung bis in den Dunstkreis des letzten Korrekturtiefs vom Oktober bei 89,35 EUR zurück, bevor eine technische Erholungsrally startete. Im gestrigen Handel erreichte sie das Widerstandscluster, bestehend aus der 200-Tage-Linie und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Rekordhoch. Hier prallte der Wert ab und formte eine bearishe Engulfing-Kerze im Tageschart. Die Wahrscheinlichkeit für einen zeitnahen erneuten Rutsch in Richtung 89,35/89,65 EUR ist als erhöht anzusehen, solange kein Tagesschluss über 102,60 EUR gelingt. Mit einer nachhaltigen Verletzung der kritischen Supportzone bei 89,35/89,65 EUR würde sich das übergeordnete Chartbild signifikant eintrüben. Potenzielle nächste Ziele lauten in diesem Fall 81,95 EUR und 71,25 EUR. Mittelfristig würde ein Kursabschwung in Richtung 60,25 EUR nicht überraschen. Oberhalb von 102,60 EUR (Tagesschlusskursbasis) wäre hingegen zunächst eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 107,70 EUR oder 109,70/112,81 EUR zu favorisieren. Solange die letztgenannte Zone nicht überwunden wird, bliebe die Aktie im Anschluss anfällig für eine zweite Abwärtswelle in Richtung 89,35/89,65 EUR.