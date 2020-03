Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse am Donnerstag ganz überwiegend südwärts. Für schlechte Stimmung zeichneten die anhaltende Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise sowie ein enttäuschend schwacher Ausblick des Automobilzulieferers Continental verantwortlich. Der DAX schloss 1,50 Prozent tiefer bei 11.945 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 1,57 und 1,31 Prozent. In den drei Indizes gab es 15 Gewinner und 82 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 92 Prozent. Im DAX wechselten 148,1 Millionen Aktien (Vortag: 147,8) im Wert von 5,84 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 7,13) den Besitzer. Einzige Gewinner-Sektoren waren Immobilien und Einzelhandel. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Technologie und Automobile. Beiersdorf belegte mit plus 1,38 Prozent die DAX-Spitze. Deutsche Börse verbesserte sich um 1,28 Prozent. Der Börsenbetreiber gilt als Profiteur der derzeit erhöhten Volatilität sowie der hohen Umsätze. Vonovia rückte nach Zahlen um 0,34 Prozent vor. Merck KGaA stieg ebenfalls nach Vorlage der Jahreszahlen 0,30 Prozent. Am Indexende brach die Aktie von Continental um 12,36 Prozent auf ein Mehrjahrestief ein. Infineon und Henkel mussten Verluste von 5,70 und 5,22 Prozent hinnehmen.

An der Wall Street stürzte der Dow Jones Industrial um 3,57 Prozent auf 26.121 Punkte ab. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 3,10 Prozent abwärts auf 8.672 Zähler. 88 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 90 Prozent. Alle Sektorenindizes zeigten deutliche Abgaben. Am schwächsten präsentierten sich Industrietitel und Finanzwerte.

Am Devisenmarkt setzte sich der Kursrutsch im Dollar aufgrund der Erwartung weiterer Leitzinssenkungen fort. Der Dollar-Index fiel bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,87 Prozent auf ein 2-Monats-Tief bei 96,52 Punkten. EUR/USD stieg um 0,96 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1,1241 USD. Am stärksten gesucht unter den Hauptwährungen waren der Yen sowie der Franken als klassische sichere Häfen. Am schwächsten tendierten die Rohstoffdevisen Kanada-Dollar und Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 1,31 Prozent auf 365,27 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 2,17 Prozent auf 50,02 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte nach den Lagerbestandsdaten um 3,89 Prozent auf 1,76 USD ab. Comex-Kupfer handelte 0,77 Prozent tiefer bei 2,57 USD. Gold war aufgrund der hohen Risikoaversion und abstürzenden Anleiherenditen gesucht und verteuerte sich um 1,82 Prozent auf 1.673 USD (1.488 EUR). Silber gewann 1,04 Prozent auf 17,43 USD hinzu.

Am Rentenmarkt verharrte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite bei minus 0,62 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel bis zum Abend um sechs Basispunkte auf ein 6-Monats-Tief bei minus 0,69 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,72 Prozent fester bei 178,82 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stürzte um zehn Basispunkte auf ein Rekordtief bei 0,92 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index sackte um 2,21 Prozent auf 156,45 Punkte ab.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf den Geschäftsbericht der Allianz für das Jahr 2019.