Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron (WKN: 852552) weist ausgehend vom im Januar 2018 notierten Mehrjahreshoch bei 133,88 USD einen intakten dynamischen Abwärtstrend auf. Zuletzt hatte das Papier im Bereich einer langfristigen fallenden Unterstützungslinie einen mehrtägigen Stabilisierungsansatz gezeigt. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bären schließlich zurück. Nach einer großen Kurslücke sackte der Wert in der Spitze um rund 16 Prozent ab und verzeichnete ein 4-Jahres-Tief. Mittelfristig ergeben sich damit weitere Abwärtsrisiken in Richtung 75,33 USD und der ganz langfristig relevanten Unterstützung bei 69,58 USD (Tief aus dem Jahr 2015). Die derzeit extrem überverkaufte markttechnische Situation ermöglicht zugleich eine jederzeit einsetzende technische Erholungsbewegung. Ein erster preislicher Hinweis hierfür wäre in einem Tagesschluss über 80,67 USD zu sehen. Mögliche Erholungsziele lauten in diesem Fall 88,00-90,11 USD und 93,42 USD. Erst mit einem Tagesschluss über der letztgenannten Marke oder einem Intraday-Anstieg über 99,02 USD käme es zu einer leichten Aufhellung des technischen Bildes.