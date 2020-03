Der deutsche Aktienmarkt startete mit einer Beschleunigung seiner Talfahrt in die neue Börsenwoche. Zu den Sorgen um die ökonomischen Auswirkungen der Coronavirus-Krise gesellte sich ein panikartiger Ausverkauf am Ölmarkt, nachdem Saudi-Arabien mit Russland einen Preiskrieg um Marktanteile angezettelt hatte. Der DAX schloss begleitet von extrem hohem Handelsvolumen 7,94 Prozent tiefer bei 10.625 Punkten und markierte damit ein 14-Monats-Tief. MDAX und TecDAX verloren 6,70 und 6,65 Prozent. In den drei Indizes gab es keinen einzigen Gewinner. 97 Werte endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 100 Prozent. Im DAX wechselten 305,3 Millionen Aktien (Vortag: 195,0) im Wert von 11,49 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 7,56) den Besitzer. Alle DAX-Sektoren verzeichneten deutliche Verluste. Am schwächsten tendierten Banken und Automobilwerte. Die rote Laterne im DAX hielt Deutsche Bank mit minus 13,60 Prozent. Daimler und Covestro fielen um 13,43 und 11,51 Prozent. Im MDAX verlor Siltronic nach der Präsentation von Geschäftszahlen und einem schwachen Ausblick auf das laufende Jahr 15,68 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 7,78 Prozent tiefer bei 23.851 Punkten. Der Nasdaq 100 gab um 6,82 Prozent auf 7.948 Zähler nach. Die Marktbreite gestaltete sich extrem bearish. 97 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug ebenfalls 97 Prozent. 15 neuen 52-Wochen-Hochs standen 1.620 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren verbuchten Verluste. Besonders negativ präsentierte sich der Index für den Energiesektor mit einem Crash um 20 Prozent aufgrund einbrechender Ölpreise.

Am Devisenmarkt gab der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 1,20 Prozent auf 94,92 Punkte nach. EUR/USD haussierte um 1,55 Prozent auf 1,1459 USD. Besonders schwach tendierten die Rohstoffdevisen Kanada-Dollar und Austral-Dollar. Stark gesucht war der Yen als sicherer Hafen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex brach um 11,55 Prozent auf 305,28 Punkte ein. Saudi-Arabien hatte nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Russland um eine Produktionskürzung am Freitag angekündigt, seine Ölproduktion deutlich hochzufahren. Zudem senkte das Land am Wochenende die Ölpreise für alle Kunden unter das Marktniveau. Der Preis für Brent-Öl kollabierte daraufhin zwischenzeitlich um 31 Prozent auf ein 4-Jahres-Tief. Bis zum Abend reduzierte sich das Minus auf 26,24 Prozent bei einem Stand von 33,39 USD. US-Erdgas haussierte derweil um 6,50 Prozent auf 1,82 USD. Comex-Kupfer fiel um 2,78 Prozent auf 2,50 USD. Gold handelte als sicherer Hafen mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 1.681 USD. Silber, Platin und Palladium verbuchten hingegen Verluste zwischen 1,47 und 3,63 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um elf Basispunkte auf minus 0,82 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen brach um 13 Basispunkte auf ein Rekordtief bei minus 0,84 Prozent ein. Der Euro-Bund-Future haussierte um 1,15 Prozent auf ein Rekordhoch bei 178,30 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stürzte um 20 Basispunkte auf ein Allzeittief bei 0,54 Prozent ab, konnte sich damit jedoch vom Intraday-Tief bei 0,34 Prozent deutlich erholen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach anfänglicher Schwäche überwiegend freundlich. Stützend wirkte die Spekulation auf fiskalpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise auf globaler Ebene. Der MSCI Asia Pacific Index legte zuletzt um 0,67 Prozent auf 150,70 Punkte zu.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum BIP in der Eurozone im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von der Deutschen Post.