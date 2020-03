Nächste Unterstützungen:

10.557

10.387

10.279

Nächste Widerstände:

10.995

11.266

11.447

Die gesehene Verletzung des Tiefs bei 11.266 Punkten führte zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends, ausgehend vom Tief aus dem Dezember 2018 bei 10.279 Punkten. Ein erneuter ernsthafter Test dieser letztgenannten Marke sollte eingeplant werden. Bereits aktuell ergeben sich jedoch starke Hinweise von Seiten der Sentimentindikatoren und der Marktbreiteindikatoren, dass ein zumindest temporärer Boden nicht mehr fern sein dürfte. Ferner signalisieren die Momentumindikatoren eine extreme Überverkauftheit. So notiert beispielsweise der RSI-Indikator auf Tagesbasis auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2011. Ein nachhaltiger Anstieg über 10.995 Punkte per Stundenschluss würde einen ersten preislichen Hinweis für eine Erholung in Richtung 11.266 Punkte und eventuell 11.447 Punkte liefern. Ein Rutsch unter die nächste Unterstützung bei 10.557 Punkten würde ein bearishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 10.387 Punkte und 10.279 Punkte.