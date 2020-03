Ausgehend von einem im Jahr 2017 markierten Rekordhoch bei 133,50 EUR, befindet sich die Siemens-Aktie (WKN: 723610) in einem langfristigen Abwärtstrend. Eine mehrmonatige Rally hatte den Wert im vergangenen Herbst bis an eine bedeutende Widerstandszone hinaufgeführt. Unterhalb des dort bei 119,90 EUR verzeichneten Jahreshochs kam es zu einer mittelfristigen Topbildung, die Ende Januar komplettiert wurde. Der seither laufende dynamische Kursrutsch ließ die Notierung bis zum Montag unter das August-Tief bei 84,42 EUR bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 79,03 EUR einbrechen. Gestern erfolgte eine Rückkehrbewegung an die ehemalige Unterstützung, an der es zu erneut einsetzendem Verkaufsdruck kam. Ein weiteres Ausloten der aktuell im Fokus stehenden ultralangfristigen Unterstützungszone, die bis 75,42 EUR hinabreicht, ist kurzfristig einzuplanen. Angesichts der Bedeutung dieser massiven Supportzone sowie mit Blick auf die extrem überverkaufte markttechnische Situation (der RSI-Indikator auf Tagesbasis notiert auf dem niedrigsten Niveau der letzten Jahrzehnte) würde eine Stabilisierung und anschließende temporäre Bodenbildung innerhalb dieser Zone nicht überraschen. Eine entsprechende Bestätigung seitens der Preiskurve bleibt jedoch abzuwarten. Prozyklische bullishe Signale entstünden mit einem Anstieg über die beiden nächsten Hürden bei 84,42 EUR und 86,55 EUR per Tagesschluss. Mögliche Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 88,86 EUR, 90,40 EUR und 94,64/95,25 EUR. Zu einer signifikanten Aufhellung des mittelfristigen Bildes käme es erst mit einem Kursanstieg über 104,58 EUR. Ein signifikanter Rutsch unter 75,42 EUR würde eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends in Richtung 70,48/72,12 EUR indizieren.