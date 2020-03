Der deutsche Aktienmarkt endete am Dienstag nach einer zwischenzeitlichen Erholung nach einem nervösen Handel mit Abschlägen. Der DAX verlor 1,40 Prozent auf 10.475 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 0,82 und 0,48 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 37 Gewinner und 60 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 267,4 Millionen Aktien (Vortag: 305,3) im Wert von 9,92 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,00). Stärkste Sektoren waren Transport und Technologie. Am schwächsten präsentierten sich Telekomwerte und Versorger. Deutsche Post haussierte nach der Vorlage der Jahreszahlen um 6,07 Prozent und belegte damit die DAX-Spitze. Für gute Stimmung sorgte in erster Linie die Anhebung der Dividende. SAP und Daimler gewannen dahinter um 1,73 und 1,65 Prozent hinzu. E.ON, Fresenius SE und Deutsche Börse rangierten am anderen Ende des Indextableaus mit Verlusten von 4,38 bis 4,65 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial gestützt von der Erwartung fiskalpolitischer Maßnahmen zur Abfederung der Coronavirus-Krise 4,89 Prozent höher bei 25.018 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 5,33 Prozent auf 8.372 Zähler und konnte damit die am Vortag verletzte 200-Tage-Linie zurückerobern. 76 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 89 Prozent. 13 neuen 52-Wochen-Hochs standen 688 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren verzeichneten deutliche Zugewinne. Den Spitzenplatz in der Performance nahm der Technologiesektor ein, gefolgt vom Finanzsektor.

Am Devisenmarkt zeigte der US-Dollar eine kräftige Gegenbewegung zum jüngsten Kursrutsch. Der Dollar-Index stieg um 1,17 Prozent auf 96,51 Punkte. EUR/USD sackte um 1,33 Prozent auf 1,1284 USD ab. Die klassischen Fluchtwährungen Yen und Franken standen unter Druck.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg angetrieben von einer Erholungsrally bei den Ölpreisen um 4,46 Prozent auf 318,91 Punkte. Brent-Öl sprang nach dem Crash des Vortages um 9,84 Prozent auf 37,74 USD. US-Erdgas verteuerte sich um 8,83 Prozent auf 1,94 USD. Comex-Kupfer notierte 1,29 Prozent fester bei 2,56 USD. Gold büßte 1,64 Prozent auf 1.648 USD (1.461 EUR) ein. Silber fiel um 0,82 Prozent auf 16,92 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um sieben Basispunkte auf minus 0,75 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen konnte um sechs Basispunkte auf minus 0,78 Prozent zulegen. Der Euro-Bund-Future schloss nach zwischenzeitlich noch kräftigeren Abgaben 0,95 Prozent tiefer bei 176,60 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um 22 Basispunkte auf 0,76 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei hoher Volatilität schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel zuletzt um 1,49 Prozent auf 148,74 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zur Industrieproduktion in Großbritannien sowie zu den US-Verbraucherpreisen im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von adidas und Lanxess.