Der DAX konnte sich gestern zunächst weiter vom am Vortag verzeichneten Crash-Tief (10.557) nach oben absetzen. Die Erholung scheiterte jedoch noch am Vormittag bei 11.032 Punkten. Ein bearisher Doji in der Stundenkerze leitete eine weitere Abwärtswelle ein, die die Notierung bis zum späten Handel auf ein neues Tief bei 10.424 Punkten einbrechen ließ.