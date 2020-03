Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Der entsprechende Abwärtstrend gewann nach der Verletzung der 200-Tage-Linie deutlich an Dynamik. Mit der Unterschreitung des Tiefs aus dem August 2019 trübte sich das technische Bild weiter ein. Nach der gestrigen Vorlage der Jahreszahlen rutschte die Notierung schließlich bis auf ein 13-Monats-Tief bei 195,18 EUR. Damit näherte sich der Wert einer wichtigen Unterstützungszone bei 193,42-194,80 EUR an, die aus einem Konsolidierungstief aus dem Februar 2019 und der vom Tief im Dezember 2017 ausgehenden Aufwärtstrendlinie resultiert. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Kurs hier in den kommenden Handelstagen stabilisieren kann. Im Erfolgsfall würde eine anschließende Erholungsbewegung in Richtung 214,40-220,40 EUR oder 234,90-237,70 EUR möglich. Solange kein nachhaltiger Anstieg über die Widerstandszone 247,55-258,05 EUR gelingt, bleibt jedoch der mittelfristige Abwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet. Unmittelbar bullish würde es aus heutiger Sicht erst wieder über 274,25-280,45 EUR. Rutscht die Notierung zuvor per Tagesschluss signifikant unter den aktuellen Support, wäre zunächst eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 178,15 EUR und möglicherweise rund 165 EUR zu favorisieren.