Die Verunsicherung der Marktteilnehmer aufgrund der möglichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise hielt am deutschen Aktienmarkt auch zur Wochenmitte an. Der DAX schloss 0,35 Prozent tiefer bei 10.439 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 1,15 und 0,58 Prozent. In den drei Indizes gab es 38 Gewinner und 59 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich jedoch in etwa die Waage. Im DAX wechselten 216,7 Millionen Aktien (Vortag: 267,4) im Wert von 7,88 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,41) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Chemie, Banken und Versorger. Am schwächsten tendierten Konsumwerte, Einzelhandelstitel und Industriewerte. Linde belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit plus 3,94 Prozent. Covestro und Deutsche Bank folgten mit Zugewinnen von 1,84 und 1,53 Prozent. Nach der Vorlage der Jahreszahlen stürzte die Aktie von adidas um 9,14 Prozent ab und notierte damit am Indexende. Im MDAX sprang K+S nach Zahlen um 14,06 Prozent nach oben. Beflügelnd wirkte vor allem die Nachricht, dass sich der Konzern von seinem Salzgeschäft in Amerika trennen will. Knorr-Bremse verbesserte sich, ebenfalls nach Zahlen, um 5,81 Prozent.

An der Wall Street ging es mit den Indizes deutlich weiter abwärts. Der Dow Jones Industrial schloss dabei über 20 Prozent unterhalb des letzten Hochs und ging damit gemäß einer gängigen Wall-Street-Definition erstmals seit der Finanzmarktkrise 2008 in einen Bärenmarkt über, womit der elfjährige Bullenmarkt beendet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation hatte den Coronavirus-Ausbruch als Pandemie eingestuft. Daneben belastete das Ausbleiben signifikanter fiskalischer Stützungsmaßnahmen durch die Trump-Administration. Der Dow endete 5,85 Prozent tiefer bei 23.553 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 4,37 Prozent abwärts auf 8.006 Zähler. 94 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 96 Prozent. Sechs 52-Wochen-Hochs standen 1.129 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren endeten deutlich im Minus. Am schwächsten präsentierten sich Industriewerte.

Am Devisenmarkt kletterte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels um 0,23 Prozent auf 96,52 Punkte. EUR/USD notierte 0,05 Prozent schwächer bei 1,1274 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen waren der Yen und der Franken als Fluchtdevisen stark nachgefragt.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 1,76 Prozent auf 313,29 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich belastet vom Preiskrieg um Marktanteile durch eine massive Anhebung der Ölproduktion seitens Saudi-Arabien, Russland und einiger anderer Staaten um 4,38 Prozent auf 35,59 USD. Zudem fiel der Anstieg der Rohöl-Lagerbestände in den USA stärker aus, als von Experten im Schnitt erwartet. Comex-Kupfer fiel um 1,78 Prozent auf 2,49 USD. Gold handelte mit einem Abschlag von 1,37 Prozent bei 1.638 USD (1.455 EUR).

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,78 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend drei Basispunkte höher bei minus 0,75 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,05 Prozent fester bei 176,68 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um sechs Basispunkte auf 0,82 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh bei hoher Volatilität auf breiter Front südwärts. Der MSCI Asia Pacific Index sackte um 4,16 Prozent auf 141,94 Punkte ab. Für schlechte Stimmung sorgte eine von US-Präsident Trump nach US-Handelsschluss verkündete Reisebeschränkung. Demnach dürfen Europäer für die nächsten 30 Tage nicht in die USA einreisen. Die US-Futures rutschten daraufhin deutlich ab.

Heute steht die EZB-Sitzung im Fokus. Beobachter erwarten überwiegend eine Senkung des Depositensatzes sowie eine Erhöhung des Anleihekaufvolumens, um den Risiken der Coronavirus-Krise entgegenzuwirken. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von RWE.