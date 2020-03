Am deutschen Aktienmarkt kam es am Donnerstag zu panikartigen Verkäufen auf breiter Front. Zu einer weiteren Eintrübung der Anlegerstimmung führte, dass die USA ab heute aufgrund der Coronavirus-Krise ihr Land für EU-Bürger abriegeln wird. Derweil stufte die WHO den Virusausbruch offiziell als Pandemie ein. Die EZB-Sitzung enttäuschte die Marktteilnehmer, da die Notenbank entgegen der Erwartung den Einlagezins nicht absenkte. Auch die Höhe der zusätzlichen Anleihekäufe blieb hinter den Erwartungen zurück. Der DAX schloss 12,23 Prozent tiefer bei 9.161 Punkten und verzeichnete damit den zweitgrößten Tagesverlust seiner Geschichte. MDAX und TecDAX verloren 10,91 und 11,02 Prozent. Alle 98 Werte in den drei genannten Indizes endeten im Minus. Im DAX wechselten 390,0 Millionen Aktien (Vortag: 216,7) im Wert von 12,86 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,44) den Besitzer. Alle Sektorenindizes endeten im Minus. Am schwächsten tendierten Banken (-18,44%), Automobilwerte (-16,27%) und Versicherungen (-16,16%).

An der Wall Street setzte sich die Talfahrt ebenfalls fort. Der Dow verlor 9,98 Prozent auf 21.201 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 9,27 Prozent abwärts auf 7.264 Zähler. 97 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 94 Prozent. Es gab zwei 52-Wochen-Hochs und 2.377 neue Tiefs. Alle Sektorenindizes verbuchten Abschläge zwischen rund sieben und zwölf Prozent.

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels um 0,77 Prozent auf 97,36 Punkte. EUR/USD gab um 0,78 Prozent auf 1,1179 USD nach.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sackte um 4,10 Prozent auf 300,44 Punkte ab. Der Preis für Brent-Öl rauschte um 7,88 Prozent nach unten auf 32,97 USD. US-Erdgas fiel nach den Lagerbestandsdaten um 2,29 Prozent auf 1,84 USD. Comex-Kupfer notierte 1,87 Prozent tiefer bei 2,47 USD. Die Edelmetalle konnten ihre Funktion als sicherer Hafen nicht wahrnehmen. Gold verbilligte sich um 4,51 Prozent auf 1.568 USD (1.410 EUR). Hintergrund dürften Zwangsverkäufe gewesen sein, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen. Silber büßte 6,44 Prozent auf 15,70 USD ein. Platin verlor 11,58 Prozent auf 767,70 USD. Für Palladium ging es gar um 21,50 Prozent auf 1.750 USD abwärts.

Am Rentenmarkt sank die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,83 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg bis zum Abend um einen Basispunkt auf minus 0,74 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,20 Prozent tiefer bei 176,32 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um sechs Basispunkte auf 0,88 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei extremen Schwankungen überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 2,30 Prozent auf 136,61 Punkte nach. Dem australischen ASX 200 gelang nach einem kräftigen Kursrutsch von über 8 Prozent ein deutlicher Dreh in den positiven Bereich (+4,42%).

Heute stehen von der Makroseite die deutschen Verbraucherpreise und der US-Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fraport, Generali und RTL Group.