Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Juni 2018 ein Rekordhoch bei 423,21 USD markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Die Notierung rutschte dabei bis auf ein im Dezember 2018 gesehenes Tief bei 231,23 USD. Im Rahmen der aktuell laufenden zweiten mittelfristigen Aufwärtswelle stieß die Notierung zuletzt erneut in den bedeutenden Widerstandsbereich bei 384,76-391,75 USD vor, der aus mehreren Hochpunkten und der Kurslücke vom 17. Juli 2018 resultiert. Aus der darunter etablierten Trading-Range ergibt sich aktuell ein neutrales Bias. Am Freitag testete der Wert die untere Begrenzung der Range bei 356,80 USD. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde für eine ausgeprägte Korrektur in Richtung 338,55 USD und eventuell 316,82-329,00 USD sprechen. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant verletzt wird, bleibt der mittelfristige Trend aufwärtsgerichtet. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es mit einem nachhaltigen Break über 391,75 USD per Tagesschluss. Dann würde die Widerstands- und Zielzone bei 413,64-423,21 USD in den charttechnischen Fokus rücken.