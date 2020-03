Der deutsche Aktienmarkt litt am Freitag weiter unter Rezessionssorgen aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus und setzte seinen Abwärtstrend dynamisch fort. Der DAX endete 3,37 Prozent schwächer auf einem 7-Monats-Tief bei 11.542 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 3,61 und 3,00 Prozent ein. Der Abverkauf war breit angelegt. In den drei genannten Indizes gab es vier Gewinner und 93 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 97 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 195,0 Millionen Aktien (Vortag: 148,1) im Wert von 7,32 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 7,33). Nur die als defensiv geltenden Sektoren Immobilien, Versorger und Einzelhandel konnten sich gegen den Negativtrend stemmen. Am deutlichsten fielen die Verluste bei den Sektoren Banken, Technologie und Transport aus. Die Aktie von Continental stellte ohne Nachrichten mit plus 1,41 Prozent den einzigen DAX-Gewinner. RWE verlor am anderen Indexende 6,38 Prozent. Linde, Infineon und MTU verbuchten Verluste zwischen 5,30 und 5,93 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,98 Prozent tiefer bei 25.865 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,62 Prozent abwärts auf 8.530 Zähler. Ein besser als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht konnte keine Kauflaune entfachen. 81 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 84 Prozent. 28 neuen 52-Wochen-Hochs standen 714 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektorindizes zeigten Abschläge. Am schwächsten tendierten Energiewerte und Finanztitel.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seinen Kursrutsch aufgrund stark fallender Anleiherenditen fort. Der Dollar-Index sackte um 0,52 Prozent auf 96,09 Punkte ab. EUR/USD stieg um 0,43 Prozent auf 1,1284 USD. Stark gesucht blieben der Yen und der Franken als sichere Häfen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex schloss belastet von kollabierenden Ölpreisen 5,51 Prozent tiefer bei 345,13 Punkten. Die OPEC konnte sich auf ihrem Treffen in Wien am Berichtstag nicht mit Russland über eine Produktionskürzung einigen, so dass das „OPEC+“-Bündnis zerbrach. Der Preis für Brent-Öl rutschte daraufhin um 9,44 Prozent auf 45,27 USD ab. Mit einer Senkung der Verkaufspreise an seine Kunden unterhalb der Marktpreise durch Saudi-Arabien entwickelte sich das Geschehen am Wochenende zu einem Preiskrieg zur Gewinnung von Marktanteilen. Im heutigen asiatischen Handel crashte Brent-Öl zwischenzeitlich um weitere 31 Prozent. Zuletzt notierte es noch rund 26 Prozent schwächer bei 33,50 USD, einem 4-Jahres-Tief. Gold notierte am Freitag 0,26 Prozent fester bei 1.672 USD (1.484 EUR).

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite um neun Basispunkte auf minus 0,71 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte zwei Basispunkte tiefer bei ebenfalls minus 0,71 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,14 Prozent höher bei 176,28 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes brach um 18 Basispunkte auf ein Rekordtief bei 0,74 Prozent ein. Im heutigen asiatischen Handel setzte sich der Renditecrash fort.

Die asiatischen Aktienmärkte standen heute früh massiv unter Druck. Die Sorge vor den Auswirkungen des Ölpreiskrieges gesellte sich den anhaltenden Rezessionssorgen wegen der Coronavirus-Krise hinzu. Energiewerte verzeichneten zum Teil Kurseinbrüche von über 20 Prozent. Der MSCI Asia Pacific Index verlor zuletzt 3,51 Prozent auf 151,05 Punkte. Dies ist der stärkste Rückgang seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016. Besonders kräftige Abschläge von über 5 Prozent waren beim japanischen Nikkei 225 und dem australischen ASX 200 zu beobachten. Beim S&P 500-Future wurde erstmals während der Präsidentschaft von Donald Trump der Handel aufgrund der hohen Verluste an die entscheidende Marke von 5 Prozent kurzzeitig eingestellt. Derweil kamen aus Japan enttäuschende Konjunkturdaten. Die Wirtschaft schrumpfte in der drittgrößten Volkswirtschaft im vierten Quartal 2019 annualisiert um 7,1 Prozent, der stärkste Rückgang seit dem zweiten Quartal 2014.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von LEG Immobilien, Siltronic und Hypoport. Die Börsen in Russland bleiben feiertagsbedingt geschlossen.