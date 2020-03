Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 3.394 Punkten markiert. Der seither laufende Abverkauf hatte in den vergangenen drei Wochen sukzessive an Dynamik gewonnen. Dabei wurden die langfristige Aufwärtstrendlinie, die 200-Tage-Linie sowie die kritische Unterstützungszone bei 3.022-3.061 Punkten nachhaltig unterschritten, wodurch die Bären übergeordnet das Ruder übernahmen. Mit Verlusten von über 20 Prozent vom Rekordhoch befindet sich der Index seit vergangener Woche nun auch nach einer gängigen Wall-Street-Definition in einem Bärenmarkt. Dies stellt den schnellsten Übergang in einen Bärenmarkt ausgehend von einem Rekordhoch in der Geschichte dar. Im Tief sackte die Notierung bis zum Donnerstag auf ein 14-Monats-Tief bei 2.479 Punkten ab, bevor am Freitag eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Diese Gegenbewegung stellt bislang lediglich einen Pullback an das Tief aus dem Februar 2019 bei 2.729 Punkten dar. Zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes im Sinne einer deutlicheren Erholungsbewegung bedürfte es eines Tagesschlusskurses darüber. Mögliche Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 2.822/2.856 Punkte und 2.902 Punkte. Erst mit einem Anstieg über die breite Widerstandszone bei aktuell 3.049-3.215 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit für eine anschließende Fortsetzung des etablierten Bärenmarktes signifikant verringert. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 2.444/2.479 Punkten würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung der Talfahrt in Richtung des aktiven nächsten Kursziels bei 2.322/2.347 Punkten sprechen. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit möglichem Ziel bei 2.084-2.187 Punkten.