Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich nach einem sehr schwankungsreichen Handel mit Aufschlägen ins Wochenende und gönnte sich damit eine Verschnaufpause von der Talfahrt. Der DAX schloss 0,77 Prozent fester bei 9.232 Punkten. Das Wochenminus reduzierte sich durch diese Erholung auf 20,01 Prozent, was dennoch den zweitgrößten Wochenverlust in der Geschichte des Börsenbarometers bedeutet. MDAX und TecDAX verbesserten sich am Berichtstag um 0,43 und 1,70 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 60 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Im DAX wechselten 325,9 Millionen Aktien (Vortag: 390,5) im Wert von 10,94 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,93) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Banken und Transport. Am schwächsten tendierten Immobilienwerte und Konsumtitel. Lufthansa erholte sich an der DAX-Spitze um 7,25 Prozent. Deutsche Bank und Wirecard rückten um 4,80 und 4,47 Prozent vor. MTU büßte als Schlusslicht 3,68 Prozent ein. Im SDAX haussierte Drägerwerk um 16,10 Prozent. Das Medizintechnik-Unternehmen hatte von der Bundesregierung einen Auftrag über 10.000 Beatmungsgeräte erhalten.

An der Wall Street kam es zu einer kräftigeren Erholungsrally. US-Präsident Donald Trump hatte wegen des Coronavirus den nationalen Notstand ausgerufen. Milliardenschwere Bundesmittel könnten damit zur Bekämpfung der Pandemie freigesetzt werden. Der Dow notierte zur Schlussglocke 9,36 Prozent fester bei 23.186 Punkten und verzeichnete damit das höchste Tagesplus seit der Finanzkrise 2008. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 10,07 Prozent aufwärts auf 7.995 Zähler. 87 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Zugewinnen. Das Aufwärtsvolumen betrug 91 Prozent. Es gab drei neue 52-Wochen-Hochs und 644 neue Tiefs. Alle Sektorenindizes verbuchten deutliche Aufschläge. Am stärksten tendierten Finanzwerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar gesucht. Der Dollar-Index stieg um 1,25 Prozent auf 98,69 Punkte. EUR/USD verlor 0,74 Prozent auf 1,1100 USD. Der Kanada-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf, nachdem die Bank of Canada nach einer außerplanmäßigen Sitzung ihren Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Der Yen musste derweil kräftige Kursverluste hinnehmen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 0,68 Prozent auf 298,40 Punkte. Brent-Öl legte um 1,90 Prozent auf 33,85 USD zu. Der Preis für US-Erdgas stieg um 1,52 Prozent auf 1,87 USD. Comex-Kupfer verlor 0,28 Prozent auf 2,47 USD. Gold sackte um 4,63 Prozent auf 1.517 USD (1.376 EUR) ab. Noch kräftigere Verluste zeigte Silber (-9,40%), Platin (-4,85%) und Palladium (-21,19%).

Am Rentenmarkt sprang die Umlaufrendite um 15 Basispunkte auf minus 0,68 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verbesserte sich um 19 Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 1,66 Prozent tiefer bei 173,40 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um sechs Basispunkte auf 0,94 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh ganz überwiegend deutlich abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index sackte um 3,44 Prozent auf 131,95 Punkte ab. Veröffentlichte China-Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz zeigten einen rekordhohen Einbruch und kamen damit deutlich schwächer als die Konsensschätzung erwartet herein. Die US-Notenbank Fed senkte in einer erneuten Notsitzung unter anderem ihren Leitzins um 100 Basispunkte auf ein Rekordtief bei 0,00-0,25 Prozent, um der Coronavirus-Krise zu begegnen. Zudem kündigte sie ein 700 Milliarden USD schweres Anleihen-Kaufprogramm („Quantitative Easing“) an. Der S&P 500 Future rutschte im Anschluss an die Meldung dennoch deutlich ab und wurde daher kurzfristig vom Handel ausgesetzt. Zuletzt notierte er rund 4,8 Prozent tiefer.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index für den März. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang dieses Indikators für das verarbeitende Gewerbe in der Region New York auf 5,1 Punkte nach zuvor 12,9 Punkten. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Salzgitter und Talanx.