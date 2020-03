Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) war ausgehend von einem zyklischen Tief im Oktober 2016 bei 9,10 EUR dynamisch bis auf ein im Januar 2018 erreichtes Rekordhoch bei 31,26 EUR angestiegen. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der dynamische Abverkauf schickte das Papier bis zum gestrigen Handel auf ein 8-Jahres-Tief bei 8,05 EUR hinab. Im Rahmen der laufenden Baisse hat es damit in der Spitze rund 74 Prozent an Wert verloren. Mit Blick auf die nun erreichte massive ultralangfristige Unterstützungszone bei 6,80-8,03 EUR sowie die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren bestehen erhöhte Chancen auf eine Stabilisierung oder auch deutliche Erholung. Die genannte Zone resultiert aus den Tiefpunkten der Jahre 2003, 2009 und 2012 sowie der Rückkehrlinie des langfristigen Abwärtstrendkanals, ausgehend vom Rekordhoch. Eine erste preisliche Bestätigung für ein Erholungsszenario wäre in einem Anstieg (idealerweise per Tagesschluss) über das Hoch der gestrigen High-Wave-Kerze im Tageschart bei 9,24 EUR zu sehen. Mögliche Erholungsziele und nächste Widerstände lauten im Erfolgsfall 10,80/11,21 EUR und 12,29/12,58 EUR. Zu einer Aufhellung des übergeordneten Chartbildes käme es indes erst oberhalb der Zone 14,72-15,47 EUR. Ein Tagesschluss unter 7,88 EUR würde zunächst für eine unmittelbare Ausdehnung des Kursrutsches in Richtung 6,80 EUR sprechen.