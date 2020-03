Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenstart seinen dynamischen Abwärtstrend fort. Eine überraschende Leitzinssenkung um 100 Basispunkte auf 0,00-0,25 Prozent sowie die Wiederaufnahme von Anleihekäufen seitens der US-Notenbank in der Nacht zum Montag konnte keine Schnäppchenjäger anlocken. Der DAX schloss 5,30 Prozent tiefer bei 8.724 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 5,06 und 3,12 Prozent. In den drei Indizes gab es zwölf Kursgewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 94 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 302,2 Millionen Aktien (Vortag: 325,9) im Wert von 9,92 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,85). Alle Sektoren endeten im Minus. Am stärksten verloren Bauwerte und Automobiltitel. Ohne Nachrichten legte adidas an der DAX-Spitze um 2,18 Prozent zu. Wirecard und Bayer rückten als einzige weitere DAX-Gewinner um 1,18 und 0,15 Prozent vor. Am anderen Ende des Indextableaus sackten MTU, Volkswagen und BMW zwischen 11,73 und 12,16 Prozent ab.

An der Wall Street rauschte der Dow Jones Industrial um 12,92 Prozent auf 20.189 Punkte in die Tiefe und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit 1987. Das Minus von 12,19 Prozent auf 7.020 Zähler im technologielastigen Nasdaq 100 bedeutete einen historischen Negativrekord. Die Marktbreite bot ein extrem schwaches Bild. 96 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Zum erst fünften Mal in der Geschichte gab es keinen einzigen Wert mit einem neuen 52-Wochen-Hoch. Derweil verbuchten 2.002 Titel ein neues 52-Wochen-Tief. Alle Sektorenindizes zeigten kräftige Abschläge. Am schwächsten tendierten Immobilienwerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt gab der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,66 Prozent auf 98,04 Punkte nach. EUR/USD stieg um 0,66 Prozent auf 1,1173 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war der Yen als sicherer Hafen stark gesucht, während Kanada-Dollar und Austral-Dollar auffällige Schwäche zeigten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise brach um 6,50 Prozent auf 278,99 Punkte ein. Brent-Öl verbilligte sich mit der Aussicht auf ein steigendes Angebot bei zugleich sinkender Nachfrage um 12,76 Prozent auf 29,53 USD. Comex-Kupfer fiel um 3,72 Prozent auf 2,38 USD. Gold notierte 0,82 Prozent tiefer bei 1.504 USD (1.352 EUR). Silber und Platin stürzten um 11,72 und 10,77 Prozent ab. Palladium verlor 3,76 Prozent auf 1.452 USD.

Am Rentenmarkt sprang die Umlaufrendite um acht Basispunkte auf minus 0,60 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verbesserte sich um ebenfalls acht Basispunkte auf minus 0,48 Prozent. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,55 Prozent auf 172,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um 21 Basispunkte auf 0,73 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg zuletzt um 0,25 Prozent auf 131,09 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Volkswagen.