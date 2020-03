Der DAX startete gestern schwach in den Handel und rutschte noch in der ersten Stunde unter das Tief aus dem Jahr 2016 bei 8.699 Punkten. Der Abverkauf setzte sich bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 8.256 Punkten fort, bevor am Nachmittag eine Gegenbewegung begann, die die Notierung bis auf ein Tageshoch bei 8.967 Punkten beförderte. Nach Gewinnmitnahmen endete das deutsche Börsenbarometer bei 8.742 Punkten.