Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni vergangenen Jahres erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Zuletzt arbeitete sie eine wichtige Zielzone bei 1.700 USD ab. Ausgehend vom bei 1.703 USD verzeichneten 8-Jahres-Hoch, startete in der vergangenen Woche eine dynamische Abwärtskorrektur. Aktuell testet das Edelmetall eine bedeutende Unterstützungszone bei 1.446-1.500 USD, die sich unter anderem aus dem Korrekturtief vom vergangenen November und der steigenden 200-Tage-Linie ergibt. Ein Rutsch darunter würde den im August 2018 bei 1.160 USD begonnenen Aufwärtstrend brechen und ein Ausloten der noch wichtigeren Supportzone bei 1.347-1.401 USD wahrscheinlich machen. Erst darunter würde sich das ganz langfristige Chartbild beginnen deutlich einzutrüben. Mit Blick auf die Oberseite wäre ein nachhaltiger Anstieg über die nächste Widerstandszone bei 1.563-1.587 USD ein Signal für einen erneuten Vorstoß in Richtung 1.700-1.704 USD. Gelänge ein signifikanter Ausbruch über die letztgenannte Hürde, insbesondere per Wochenschluss, würde eine Ausdehnung der intakten langfristigen Rally in Richtung 1.796 USD möglich. Darüber würde schließlich das Rekordhoch bei 1.921 USD in den charttechnischen Fokus rücken.