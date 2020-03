Am deutschen Aktienmarkt kam es am Dienstag trotz eines dramatischen Einbruches im ZEW-Index der Konjunkturerwartungen zu einer Kurserholung. Der DAX schloss 2,25 Prozent fester bei 8.939 Punkten. Der TecDAX verbesserte sich um 0,39 Prozent auf 2.296 Punkte. Gegen den Trend büßte der MDAX der mittelgroßen Werte 1,43 Prozent auf 18.955 Zähler ein. In den drei Indizes gab es 46 Gewinner und 50 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 76 Prozent. Im DAX wechselten 220,1 Millionen Aktien (Vortag: 302,2) im Wert von 7,08 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 9,02) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Chemie und Telekommunikation die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Medien und Industrie. Daimler sprang an der DAX-Spitze um 6,23 Prozent nach oben. Linde und BASF notierten dahinter mit Aufschlägen von 5,89 und 5,18 Prozent. Fresenius verlor als schwächster Indexwert 5,89 Prozent. MTU und Wirecard sackten um 5,43 und 4,42 Prozent ab.

An der Wall Street schloss der Dow 5,19 Prozent höher bei 21.237 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 6,46 Prozent nach oben auf 7.474 Zähler. Kurstreibend wirkte die Ankündigung eines umfassenden Hilfspakets zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. 60 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Neun neuen 52-Wochen-Hochs standen 1.324 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten gesucht waren die als defensiv geltenden Versorger und nicht-zyklischen Konsumwerte.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seine Kursrally gegenüber allen anderen Hauptwährungen fort. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 1,40 Prozent höher bei 99,49 Punkten. EUR/USD sackte um 1,59 Prozent auf ein Monatstief bei 1,1001 USD ab. Auffällige Schwäche zeigte der Austral-Dollar. Zum Greenback fiel der „Aussie“ auf den tiefsten Stand seit 2003.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 1,84 Prozent auf 273,86 Punkte nach. Brent-Öl fiel um 4,76 Prozent auf 28,62 USD und damit erstmals seit 2016 unter die psychologisch relevante 30 USD-Marke. Saudi-Arabien und Russland liefern sich derzeit einen Preiskrieg um Marktanteile mittels Erhöhung der Produktion, während gleichzeitig die Nachfrage nach dem Rohstoff bedingt durch die Auswirkungen der Coronavirus-Krise weltweit rückläufig ist. Der Preis für US-Erdgas rutschte um 5,43 Prozent ab auf 1,72 USD. Comex-Kupfer notierte 3,73 Prozent schwächer bei 2,31 USD. Gold war stark gesucht und verteuerte sich um 2,87 Prozent auf 1.529 USD (1.390 EUR). Silber gab hingegen um 1,30 Prozent auf 12,65 USD nach.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zehn Basispunkte auf minus 0,50 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen legte um sechs Basispunkte auf minus 0,42 Prozent zu. Der Euro-Bund-Future verlor 0,74 Prozent auf 171,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um 29 Basispunkte auf 1,02 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute nach starken Schwankungen zuletzt überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index büßte 1,63 Prozent auf 128,50 Punkte ein. Die Ankündigung fiskalpolitischer Stützungsmaßnahmen im Umfang von über einer Billion USD seitens der US-Regierung nach US-Börsenschluss konnte keine Käufer anlocken. Die US-Futures notierten zuletzt knapp 4 Prozent im Minus.

Heute stehen von der Makroseite die Verbraucherpreise in der Eurozone sowie die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BMW, Munich Re und Fresenius SE.