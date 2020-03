Nächste Unterstützungen:

8.424

8.256

7.991-8.152

Nächste Widerstände:

9.065/9.146

9.309

9.537

Das gestrige Scheitern einer Überwindung der Lücke per Tagesschluss sowie die Struktur der Erholung vom am Montag markierten 7-Jahres-Tiefs bei 8.256 Punkten machen den DAX anfällig für einen erneuten Rutsch in Richtung dieses Tiefs. Eine Bestätigung hierfür wäre die Verletzung des zwischengeschalteten Supports bei 8.424 Punkten. Darunter wäre ein Test der sich aus dem langfristigen Chart ergebenden wichtigen Supportzone bei 7.991-8.152 Punkten zu erwarten. Ein Stundenschluss über der aktuellen Widerstandszone bei 9.065/9.146 Punkten ist nun erforderlich, um ein Signal für eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 9.309 Punkte, 9.537 Punkte und 9.856/9.986 Punkte zu erhalten.