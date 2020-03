Das Währungspaar EUR/USD hatte ausgehend vom im Februar 2018 verzeichneten Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Mit dem Erreichen der langfristig bedeutenden Ziel- und Unterstützungszone bei 1,0738-1,0781 USD startete vor vier Wochen eine sehr dynamische Erholungsrally, die die Notierung vom Mehrjahrestief bei 1,0778 USD bis auf ein 14-Monats-Hoch bei 1,1495 USD beförderte. Der anschließende Rutsch unter die Supportzone bei 1,1050/1,1100 USD machte jedoch die Hoffnung der Euro-Bullen auf eine übergeordnete Bodenbildung zunichte. Mit der gestrigen Kursschwäche steht nun erneut ein Test der wichtigeren Supportzone bei aktuell 1,0738-1,0778 USD auf der charttechnischen Agenda. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier in den kommenden Handelstagen eine Stabilisierung ergibt. Zu einer signifikanten Aufhellung der kurzfristigen technischen Ausgangslage käme es erst mit einer nachhaltigen Überwindung der nächsten Widerstandszone bei derzeit 1,1034-1,1094 USD. Darüber würde sich der Blick auf die Hürden bei 1,1239 USD und 1,1412-1,1495 USD richten. Erst ein Überwinden der letztgenannten Zone würde schließlich ein Signal für eine mittel- bis längerfristige Trendwende liefern. Verletzt die Notierung hingegen den aktuellen Support nachhaltig, würde der übergeordnete Abwärtstrend in seinem Bestand bestätigt. Nächste potenzielle Ziele lauten in diesem Fall 1,0678 USD und 1,0570/1,0584 USD. Mittelfristig wäre ein Erreichen der ultralangfristig kritischen Unterstützungszone bei 1,0341-1,0494 USD zu erwarten.