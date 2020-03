Der deutsche Aktienmarkt setzte zur Wochenmitte seine historische Talfahrt fort. Neben der Angst vor einer tiefen Rezession aufgrund der Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie belastete auch die Sorge vor erzwungenen Börsenschließungen. Der DAX endete 5,56 Prozent tiefer bei 8.442 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 5,51 und 4,07 Prozent ab. In den drei Indizes gab es 14 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 207,6 Millionen Aktien (Vortag: 220,1) im Wert von 6,57 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,92). Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte lediglich der Rohstoffsektor minimale Zugewinne verbuchen. Am schwächsten tendierten Technologiewerte und Industrietitel. Die als defensiv geltenden Konsumgüterhersteller Beiersdorf und Henkel verbesserten sich als beste DAX-Werte um 6,05 und 1,69 Prozent. E.ON rückte als einziger weiterer Gewinner im Leitindex um 0,62 Prozent vor. Infineon, MTU, Volkswagen und Siemens verbuchten als Schlusslichter Kurseinbrüche zwischen 10,00 und 15,65 Prozent.

An der Wall Street sackte der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke um 6,30 Prozent auf 19.899 Punkte ab. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 3,99 Prozent auf 7.175 Zähler abwärts. Die Marktbreite gestaltete sich extrem schlecht. 94 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Es gab 14 neue 52-Wochen-Hochs und 2.235 neue Tiefs. Alle Sektorenindizes mussten Abschläge hinnehmen. Am schwächsten tendierten einmal mehr Energiewerte. Der entsprechende Index brach, belastet von abstürzenden Ölpreisen, um gut 14 Prozent ein.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar im Rallymodus. Der Dollar-Index haussierte bis zum Ende des New Yorker Handels um 1,53 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch bei 100,92 Punkten. EUR/USD fiel um 0,79 Prozent auf 1,0910 USD. Einen extremen Kurseinbruch verzeichnete das Pfund Sterling. Zum Greenback büßte die Inselwährung 3,50 Prozent ein. Gegenüber der Gemeinschaftswährung belief sich das Minus auf 2,82 Prozent. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen waren der Yen sowie der Franken weiterhin als Fluchtwährungen gesucht.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stürzte um 8,34 Prozent auf ein 17-Jahres-Tief bei 251,01 Punkten ab und unterschritt somit die zyklischen Tiefpunkte aus den Jahren 2009 und 2015. Brent-Öl verbilligte sich um 7,97 Prozent auf 26,44 USD. Für die US-Sorte WTI ging es sogar um 17,11 Prozent abwärts auf ein 18-Jahres-Tief bei 22,34 USD. Comex-Kupfer fiel um 6,91 Prozent auf 2,16 USD. Gold notierte mit einem Abschlag von 2,54 Prozent auf 1.487 USD (1.361 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Kurseinbußen zwischen 3,14 und 6,00 Prozent.

Am Rentenmarkt setzte sich der Kurssturz bei den Staatsanleihen fort. Entsprechend ging es mit den Renditen kräftig nach oben. Die Umlaufrendite sprang um 14 Basispunkte auf minus 0,36 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen legte um 17 Basispunkte auf minus 0,25 Prozent zu. Der Euro-Bund-Future brach um 1,08 Prozent auf 169,19 Punkte ein. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um 16 Basispunkte auf 1,18 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh in einem volatilen Handel überwiegend schwächer, konnten sich jedoch von den Tagestiefs deutlich absetzen. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 2,63 Prozent auf 122,99 Punkte nach. Der meistgehandelte S&P 500 Future notierte zuletzt rund 2,5 Prozent im Minus. Die EZB kündigte in der Nacht ein Notkaufprogramm für Anleihen im Umfang von 750 Milliarden EUR an, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen.

Heute stehen von der Makroseite vorläufige Daten zum ifo-Geschäftsklima sowie der Philadelphia-Fed-Index im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Lufthansa und Heidelbergcement.