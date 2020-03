Nächste Unterstützungen:

8.256/8.258

7.991-8.152

7.656/7.730

Nächste Widerstände:

8.668

8.995

9.065/9.146

Der DAX zeigt einen Stabilisierungsansatz im Bereich eines langfristig bedeutsamen Supports. Auf Basis des Tagescharts formte er eine Bullish-Harami-Kerze. Die derzeit extrem überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Erholungsbewegung im Rahmen des dominanten Abwärtstrends. Nächster Widerstand befindet sich bei 8.668 Punkten. Darüber würde ein schneller Vorstoß in Richtung 8.995 Punkte und 9.065/9.146 Punkte möglich. Mit einem nachhaltigen Break über die letztgenannte Zone entstünde Potenzial in Richtung 9.542 Punkte und eventuell 9.856/9.986 Punkte. Nächster Support lässt sich aktuell bei 8.256/8.258 Punkten ausmachen. Darunter wäre ein Test der wichtigen Unterstützungszone bei 7.991-8.152 Punkten zu erwarten.