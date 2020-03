Im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends hatte der Euro-Bund-Future am 9. März ein Rekordhoch bei 179,31 Punkten markiert. Die anschließend einsetzende dynamische Abwärtskorrektur ließ den Zinskontrakt jedoch wieder innerhalb weniger Tage unter das letzte markante Hoch vom September vergangenen Jahres absacken, was weitere Abwärtsrisiken nahelegte. Mit dem Rutsch unter das Konsolidierungstief bei 170,63 Punkten trübte sich das Bild deutlicher ein, womit die langfristig bedeutsame Supportzone bei 167,40 Punkten in den charttechnischen Fokus rückte. Am Donnerstag testete die Notierung diese Zone erfolgreich. Am folgenden Tag formte sich darüber eine Bullish-Engulfing-Kerze im Tageschart. Damit ergibt sich aktuell ein Stabilisierungsszenario. Eine kurzfristige Ausdehnung der Erholung in Richtung der Widerstände bei 171,18/171,19 Punkten und 172,02/172,51 Punkten erscheint möglich. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, besteht jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Test des Supports bei 167,40/167,52 Punkten. Dessen signifikante Unterschreitung, insbesondere per Wochenschluss, würde das langfristige Chartbild deutlich trüben. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 164,08/164,16 Punkte, 162,85 Punkte und 160,04/160,49 Punkte.