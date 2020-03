Nächste Unterstützungen:

8.480

8.256

7.991-8.152

Nächste Widerstände:

9.065-9.201

9.392

9.546/9.563

An der technischen Ausgangslage hat sich durch das gestrige Kursgeschehen nichts verändert. Der deutsche Leitindex stabilisiert sich seit mehreren Tagen oberhalb des bisherigen Crash-Tiefs bei 8.256 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der dabei ausgebildeten Stauzone würde ein kurzfristiges Signal in Ausbruchsrichtung generieren. Innerhalb der Handelsspanne ist das technische Bias kurzfristig neutral. Stützend für eine mögliche deutlichere Erholungsbewegung sind das Anlegersentiment sowie die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren zu werten. Die vorbörsliche Indikation lässt für heute eine sehr feste Eröffnung im Dunstkreis der oberen Begrenzung der Range erwarten. Ein nachhaltiger Anstieg über 9.201 Punkte per Stundenschluss würde weitere Kursavancen in Richtung 9.392 Punkte und 9.546/9.563 Punkte ermöglichen. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 9.986/10.000 Punkte kurzfristig vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 8.480 Punkten und 8.256 Punkten. Mit der Verletzung der letztgenannten Marke stünde zunächst ein Rutsch an die bedeutende Unterstützungszone bei 7.991-8.152 Punkten auf der Agenda.