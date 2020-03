Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Erholungsrally am Donnerstag per Tagesschluss weiter ausdehnen. Stützend wirkten das billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung sowie Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dass die Notenbank erforderlichenfalls weitere Notmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergreifen kann. Rekordschlechte US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich derweil nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 1,28 Prozent bei 10.001 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 3,19 und 1,93 Prozent. In den drei Indizes gab es 68 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Im DAX wechselten 160,5 Millionen Aktien (Vortag: 204,7) im Wert von 5,65 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 8,40) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Industrie, Bau und Software. Abschläge verbuchten lediglich die Sektoren Rohstoffe, Banken und Telekommunikation. MTU sprang an der DAX-Spitze um 12,05 Prozent. Dabei hatte der Triebwerkhersteller seinen Ausblick für das laufende Jahr kassiert. Heidelbergcement und SAP folgten mit Aufschlägen von 7,84 und 5,01 Prozent. Wirecard, Deutsche Bank und Volkswagen verloren als schwächste Titel im Leitindex ohne Nachrichten zwischen 1,02 und 2,87 Prozent. Airbus haussierte im MDAX um 20,67 Prozent. Händler begründeten das massive Plus mit Eindeckungskäufen von Leerverkäufern.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 6,37 Prozent auf 22.552 Punkte. Damit komplettierte er die erste 3-Tages-Rally seit Mitte Februar und zugleich stärkste 3-Tages-Rally seit dem Jahr 1931. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 5,72 Prozent auf 7.897 Zähler nach oben. 87 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Vier neue 52-Wochen-Hochs standen 21 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes endeten im grünen Bereich. Am kräftigsten fiel das Plus bei Versorgern und Immobilientiteln aus.

Am Devisenmarkt beschleunigte sich der mehrtägige Abwärtstrend beim US-Dollar. Mit einem Anstieg der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe um 3.001.000 auf 3.283.000 wurde ein historischer Negativrekord aufgestellt. Die Konsensschätzung hatte auf ein Plus von 1.500.000 gelautet. Marktteilnehmer spekulierten daher auf weitere Stimuli seitens der Fed und der US-Regierung, was den Greenback unter Druck setzte. Der Dollar-Index fiel um 1,51 Prozent auf 99,39 Punkte. EUR/USD legte um 1,41 Prozent auf ein Wochenhoch bei 1,1034 USD zu.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 2,64 Prozent auf 266,16 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 2,12 Prozent auf 26,81 USD. Der Preis für US-Erdgas gab nach Lagerbestandsdaten um 1,23 Prozent auf 1,69 USD nach. Comex-Kupfer fiel um 0,79 Prozent auf 2,19 USD. Gold konnte gestützt vom fallenden Dollar und sinkenden Anleiherenditen um 0,53 Prozent auf 1.642 USD (1.477 EUR) zulegen. Silber, Platin und Palladium büßten derweil zwischen 0,56 und 1,80 Prozent ein.

Am Rentenmarkt kletterte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,32 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel bis zum Abend um neun Basispunkte auf minus 0,37 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,80 Prozent fester bei 171,02 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um fünf Basispunkte auf 0,83 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 2,13 Prozent auf 138,26 Punkte. Der S&P 500 Future notierte 0,66 Prozent schwächer.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan im Fokus. Unternehmensseitig legt Va-Q-Tec Jahreszahlen vor.