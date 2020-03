Der Nasdaq 100 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 9.737 Punkten markiert. Im Rahmen des anschließenden dynamischen Abverkaufs rutschte der von Technologiewerten geprägte US-Index bis zum 23. März um rund 30 Prozent ab. Mit dem bei 6.772 Punkten notierten 14-Monats-Tief erreichte er eine langfristig bedeutende Supportzone und konnte hier eine Erholungsbewegung starten. Diese technische Gegenbewegung führte den Kurs bis zum Donnerstag an ein relevantes Erholungsziel und zugleich Widerstandscluster, bestehend aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und der fallenden 20-Tage-Linie. Am Freitag formte der Index hier eine bearishe Umkehrkerze (Harami). Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends ist damit erhöht. Entsprechende Bestätigungen wären in der Verletzung der nächsten Unterstützungen bei 7.550 Punkten, 7.145 Punkten und 6.772 Punkten zu sehen. Ein nachhaltiger Bruch der letztgenannten Marke würde mittelfristig Risiken in Richtung 5.895 Punkte mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 7.818-7.913 Punkten für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 8.134-8.254 Punkte sprechen. Nennenswert aufhellen würde sich das mittelfristige Chartbild jedoch erst über der Zone 8.604-8.672 Punkte.