Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle ließ die Notierung vom am 4. November vergangenen Jahres bei 54,50 EUR gesehenen Rallyhoch bis auf ein vor zwei Wochen erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR einbrechen. Es folgte eine schwungvolle Erholung bis auf 31,90 EUR. Seit vier Handelstagen gleitet der Wert entlang der fallenden 20-Tage-Linie (rot) südwärts. Im gestrigen Handel formte er auf Basis des Tagescharts im Bereich des 50%-Retracements eine Spinning-Top-Kerze. Dies könnte ein Ende der laufenden Verschnaufpause einleiten. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die nächste Hürde bei 28,39-29,14 EUR per Tagesschluss überwunden werden kann. Weitere Bestätigungen für dieses Szenario einer Ausdehnung der Erholung vom Crash-Tief wären ein Break über die Widerstände bei 29,75 EUR und 31,90 EUR. Als mögliches Ziel fungiert der Bereich 33,00-34,08 EUR. Darüber würde die Zone 35,38-37,16 EUR als potenzielle Zielzone aktiviert. Der übergeordnete Abwärtstrend würde hierdurch noch nicht in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über Unterstützungen bei 26,27/26,46 EUR und 25,17 EUR. Darunter wären die Bären auch kurzfristig wieder im Vorteil mit möglichen Zielen bei 23,50 EUR und 21,02 EUR.