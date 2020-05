Die Aktie des Finanzdienstleister Wirecard (WKN: 747206) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 199,00 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Nachdem das Papier im März ein 3-Jahres-Tief bei 79,68 EUR verzeichnet hatte, zeigte es eine kräftige mehrwöchige Erholung bis auf 140,90 EUR. Die damit verbundene marginale Überschreitung der langfristigen Abwärtstrendlinie für einen Tag erwies sich als Fehlausbruch. Seither dominieren die Bären wieder das Kursgeschehen. Die Notierung rutschte innerhalb von nur vier Handelstagen bis auf 84,08 EUR ab. Darüber formte der Wert am Donnerstag einen Inside Day (Handelsspanne komplett innerhalb der Spanne des Vortages). Er stellt zunächst lediglich eine Verschnaufpause im kurzfristigen Abwärtstrend dar. Ein Rutsch unter 89,16 EUR würde einen Hinweis für einen erneuten Test des Tiefs bei 84,08 EUR liefern. Darunter würde die Unterstützungsregion 76,92-79,68 EUR als mögliches Ziel in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde ein Anschlussverkaufssignal im übergeordneten Zeitfenster generieren und Abwärtsrisiken in Richtung 62-66 EUR mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite verfügt die Aktie über eine potenzielle nächste Widerstandsregion bei 95,69-97,49 EUR. Mit einem Tagesschluss darüber würde eine technische Erholung in Richtung 105,79 EUR oder 109,96-113,88 EUR möglich. Erst über der Hürde bei 119,19-126,36 EUR käme es zu einer signifikanten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage.