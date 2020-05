Der DAX konnte am Donnerstag nicht lange an den jüngsten Kursaufschwung anknüpfen. Nach einer festen Eröffnung und der Markierung eines 8-Wochen-Hochs bei 11.236 Punkten orientierte er sich über den Handelstag südwärts bis auf ein in der letzten Stunde verbuchtes Tief bei 10.839 Punkten. Auf Basis des Tagescharts entstand das Kerzenmuster Dark Cloud Cover.