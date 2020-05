Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenstart kräftig unter Druck. Für schlechte Stimmung sorgten gestiegene Risiken für ein Wiederhochkochen des Handelskonflikts zwischen den USA und China, nachdem die US-Regierung China vorwarf, das Coronavirus habe seinen Ursprung in einem chinesischen Labor in Wuhan. Der DAX schloss 3,63 Prozent tiefer bei 10.467 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 2,65 und 2,10 Prozent. In den drei Indizes gab es 16 Gewinner und 83 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 95 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 140,4 Millionen Aktien (Vortag: 162,7) im Wert von 5,31 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,77). Alle Sektoren präsentierten sich schwächer. Am deutlichsten Federn lassen mussten Technologiewerte, Konsumtitel und Banken. Kein einziger DAX-Wert schaffte den Sprung in den grünen Bereich. MTU, adidas und Infineon büßten als schwächste Titel im Leitindex zwischen 9,25 und 6,69 Prozent ein. Thyssenkrupp sackte als schwächster Wert im MDAX um 14,30 Prozent ab. Hier befürchteten Anleger, dass für den geplanten Umbau des Konzerns nicht genug Geld zur Verfügung stehen könnte. Freenet hielt im TecDAX nach der Ankündigung der Streichung der Dividende mit einem Abschlag von 8,35 Prozent die rote Laterne.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial nach anfänglicher Schwäche 0,10 Prozent fester bei 23.750 Punkten. Stützend auf die Stimmung wirkte eine weitere deutliche Erholung der Ölpreise. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,32 Prozent nach oben auf 8.834 Zähler. 52 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Fünf neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn neue Tiefs gegenüber. Am stärksten gesucht waren Energiewerte und Technologietitel. Industriewerte und Finanztitel fielen derweil durch Schwäche auf.

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,87 Prozent auf 99,54 Punkte. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD gab um 0,69 Prozent auf 1,0897 Punkte nach. Stark gesucht waren der Austral-Dollar sowie der Yen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise legte um 1,02 Prozent auf 259,09 Punkte zu. Brent-Öl verteuerte sich um 5,67 Prozent auf 27,94 USD. Beobachter verwiesen zur Begründung darauf, dass mehr und mehr Staaten beginnen, ihren „Lockdown“ aufgrund des Coronavirus zu lockern. Zudem erhoffen sich die Marktteilnehmer, dass die einsetzenden Produktionskürzungen der Ölförderländer den Markt ins Gleichgewicht bringen werden. Comex-Kupfer notierte 0,22 Prozent fester bei 2,32 USD. Gold stieg um 0,62 Prozent auf 1.711 USD (1.562 EUR). Silber verlor 0,56 Prozent auf 14,78 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um sieben Basispunkte auf minus 0,57 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte im Tagesverlauf um zwei Basispunkte auf minus 0,57 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent schwächer bei 174,11 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 0,64 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh freundlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index kletterte um 0,58 Prozent auf 461,44 Punkte. Die Börsen in Japan, China und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Index für den US-Servicesektor. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Vonovia, Beiersdorf und Infineon.