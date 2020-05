Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im Januar ein Rekordhoch bei 45,20 EUR markiert und anschließend mit dem Rutsch unter eine mittelfristige Trading-Range ein bearishes Signal generiert, das die Notierung bis auf ein im März verzeichnetes Rekordtief bei 28,50 EUR einbrechen ließ. Seither dominieren wieder die aufwärts gerichteten Kräfte. Die Aktie konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden und konsolidierte zuletzt an der wichtigen Widerstandszone bei 41,74-42,20 EUR. In Reaktion auf die gestern veröffentlichten Geschäftszahlen sprang der Wert schließlich per Tagesschluss darüber und generierte ein bullishes Anschlusssignal. Damit richtet sich der Blick nun bereits wieder auf die Bestmarke bei 45,20 EUR als potenzielles nächstes Kursziel. Bestätigend für diese positive Sichtweise wäre jetzt ein Anstieg über das Hoch der gestrigen Spinning-Top-Kerze bei 43,15 EUR, insbesondere per Tagesschluss. Oberhalb von 45,20 EUR würde sich auch das langfristige Chartbild wieder aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 49,74 EUR und 51,58 EUR. Die Ausgangslage bleibt konstruktiv, solange der Support bei derzeit 38,73-39,89 EUR nicht verletzt wird. Darunter wäre ein fortgesetzter Rutsch in Richtung zunächst 36,71-37,47 EUR zu favorisieren.