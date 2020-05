Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag deutlich zulegen. Auftrieb lieferte die Aussicht auf weitere Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Bundesbank der Ankauf von Bundesanleihen ohne Begründung nur für drei Monate erlaubt sei, falls sie keine geldpolitische Begründung für diese Maßnahmen liefert, belastete die Notierungen nur kurzzeitig. Der DAX schloss 2,50 Prozent fester bei 10.729 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 3,05 Prozent und 3,11 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich sehr positiv. In den drei genannten Indizes gab es 92 Gewinner und nur sechs Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 96 Prozent. Im DAX wechselten 103,8 Millionen Aktien (Vortag: 140,4) im Wert von 4,19 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,74) den Besitzer. Alle Sektorenindizes verzeichneten Kursgewinne. Am stärksten nach oben ging es mit Technologieaktien, Einzelhandelstiteln und Automobilwerten. MTU haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 10,32 Prozent. Vonovia profitierte von positiv aufgenommenen Quartalszahlen und der Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr und belegte mit einem Plus von 6,81 Prozent den zweiten Platz im Indextableau. Infineon stieg dahinter um 6,20 Prozent. Dass Beiersdorf auch im laufenden Quartal noch mit Umsatzeinbußen rechnet, bescherte dem Papier den letzten Platz im Leitindex mit einem Abschlag von 2,85 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 0,56 Prozent fester bei 23.883 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent nach oben auf 8.931 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Abwärtsvolumen dominierte jedoch mit ebenfalls 55 Prozent. Es gab 23 neue 52-Wochen-Hochs und sieben neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance präsentierten sich lediglich Finanzwerte schwächer. Am deutlichsten nach oben tendierten Gesundheitswerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt gewann der Dollar-Index bis zum Ende des US-Handels 0,26 Prozent auf 99,76 Punkte. Der Euro stand nach der Verkündung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihekäufen gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD fiel um 0,54 Prozent auf 1,0845 USD. Stark gesucht war der Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sprang dank weiter haussierender Energierohstoffe um 5,82 Prozent nach oben auf 274,17 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 14,56 Prozent auf 31,16 USD und setzte damit seine jüngste Erholungsrally schwungvoll fort. Der Preis für US-Erdgas zog um 4,92 Prozent auf 2,09 USD an. Comex-Kupfer stieg um 0,76 Prozent auf 2,33 USD. Gold handelte 0,14 Prozent fester bei 1.716 USD (1.575 EUR). Silber konnte um 2,64 Prozent auf 15,11 USD zulegen.

Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,54 Prozent zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete unverändert bei minus 0,57 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,08 Prozent fester bei 174,25 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 0,66 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index stieg um 0,40 Prozent auf 464,67 Punkte. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie, zu den Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie der ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von FMC, Fresenius SE und BMW.