Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero SE (WKN: A2E4K4) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Das Unternehmen gilt als ein Gewinner der Coronakrise. Im März hatte das Papier im Rahmen einer mehrwöchigen Korrektur den Support der steigenden 200-Tage-Linie erfolgreich getestet. Seither arbeitet sich die Notierung wieder nordwärts und konnte sich dabei auch wieder signifikant oberhalb der 50-Tage-Linie positionieren. Im gestrigen Handel attackierte der Wert schließlich das Rekordhoch vom Februar bei 81,62 EUR, blieb jedoch per Tagesschluss knapp unterhalb dieser Hürde. Die Tageskerze weist auf eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären hin. Mit einem Tagesschluss über dem Intraday-Hoch bei 82,66 EUR könnte sich das Patt auflösen und es würde eine Fortsetzung des bullishen Trends indiziert. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 90,17 EUR und 93,63/95,72 EUR. Ein deutlicher Tagesschluss unter 79,34 EUR würde derweil den Beginn einer Konsolidierungs- oder Korrekturphase nahelegen. Mögliche Auffangbereiche befinden sich in diesem Fall bei 72,74-75,04 EUR und 67,96-68,95 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das mittelfristige technische Bias bullish.