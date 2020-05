Nächste Unterstützungen:

10.588

10.519

10.400-10.433

Nächste Widerstände:

10.707

10.733/10.735

10.774

Die Chance für eine zeitnahe Ausdehnung der Erholung vom Tief bei 10.426 Punkten in Richtung der potenziellen Ziel- und Widerstandszone bei 10.820-10.839 Punkten bleibt erhalten, solange der aktuelle Support bei 10.588 Punkten nicht nachhaltig (insbesondere per Stundenschluss) unterschritten wird. Darunter entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 10.519 Punkte und 10.400-10.433 Punkte. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde das technische Bild deutlicher trüben und es müsste ein ernsthafter Test des Konsolidierungstiefs bei 10.236 Punkten eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite würde ein dynamischer Anstieg über das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 10.707 Punkten einen ersten preislichen Hinweis für eine mögliche Fortsetzung der Erholung vom Tief bei 10.426 Punkten liefern. Darüber befinden sich nächste Hürden bei 10.733/10.735 Punkten und 10.774 Punkten. Erst mit einem signifikanten Tagesschluss über 10.839 Punkten entstünde ein deutlicheres Entspannungssignal. Nächste Hürden lauten dann 10.926 Punkte, 10.962 Punkte und 11.045/11.055 Punkte.