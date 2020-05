Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag nach besser als erwarteten Exportdaten aus China von seiner freundlichen Seite. Der DAX stieg um 1,44 Prozent auf 10.759 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 2,86 und 2,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 102,2 Millionen Aktien (Vortag: 94,9) im Wert von 4,02 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,74). Stark gesucht waren Einzelhandelswerte, Konsumtitel und Banken. Schwach präsentierten sich vor allem Rohstoffwerte, Pharma & Healthcare sowie Automobilwerte. An der DAX-Spitze sprang adidas nachrichtenlos um 4,55 Prozent nach oben. Deutsche Bank und Infineon folgten mit Aufschlägen von 3,39 und 3,20 Prozent. Munich Re und Heidelbergcement stiegen nach Geschäftszahlen um 1,78 respektive 0,43 Prozent. Allianz büßte als Schlusslicht im Leitindex 2,73 Prozent ein. BMW und FMC verzeichneten Verluste von 2,73 Prozent und 2,47 Prozent. Im MDAX haussierte Zalando nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen und einem starken Ausblick um 11,45 Prozent. Die Aktie übersprang damit eine wichtige technische Widerstandszone und markierte ein neues Rekordhoch. Morphosys verbesserte sich um 10,45 Prozent. Hier beflügelte ein Umsatzsprung im ersten Quartal.

An der Wall Street stützte, dass sich hochrangige Verhandlungsführer der USA und China in der kommenden Woche zu Handelsgesprächen treffen wollen. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,89 Prozent auf 23.876 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,30 Prozent nach oben auf 9.102 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 72 Prozent. 27 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 neue Tiefs gegenüber. Von der Sektorenseite mussten lediglich nicht-zyklische Konsumwerte und Healthcare marginale Verluste hinnehmen. Stark gesucht waren vor allem Energiewerte und Finanztitel. Die Aktie von Paypal haussierte nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 14,01 Prozent.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar vor den heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,32 Prozent tiefer bei 99,87 Punkten. EUR/USD stieg um 0,33 Prozent auf 1,0830 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen waren der Austral-Dollar und der Kanada-Dollar stark gesucht, während der als sicherer Hafen geltende Yen unter Druck stand.

Der S&P GSCI Rohstoffindex kletterte um 0,79 Prozent auf 270,88 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 1,48 Prozent auf 29,28 USD. Der Preis für US-Erdgas gab nach Lagerbestandsdaten um 2,31 Prozent auf 1,90 USD nach. Comex-Kupfer verteuerte sich um 1,36 Prozent auf 2,38 USD. Gold legte um 2,34 Prozent auf 1.728 USD (1.585 EUR) zu. Silber, Platin und Palladium verbuchten Kursgewinne zwischen 1,76 und 3,89 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,49 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend vier Basispunkte tiefer bei minus 0,56 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,33 Prozent höher bei 173,97 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um neun Basispunkte auf 0,63 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index zog um 1,56 Prozent auf 146,24 Punkte an.

Heute richtet sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten für den April. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 21,5 Millionen sowie einen Anstieg der Arbeitslosenquote von zuvor 4,4 auf 16,0 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens und Bechtle.