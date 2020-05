Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Kurstreibend wirkte die Hoffnung darauf, dass die USA und China nach entsprechenden Bekräftigungen von beiden Seiten an den bisherigen Vereinbarungen im Handelskonflikt festhalten wollen. Daneben wurde die Risikofreude der Anleger durch die sukzessive Lockerung der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern gestützt. Der DAX schloss 1,34 Prozent fester bei 10.904 Punkten. Auf Wochensicht rückte er damit um 0,39 Prozent vor. MDAX und TecDAX konnten am Berichtstag um 0,93 respektive 1,15 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 69 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Im DAX wechselten 81,8 Millionen Aktien (Vortag: 102,2) im Wert von 3,35 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,79) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Versicherungen und Banken moderate Verluste hinnehmen. Am stärksten gesucht waren Bauwerte und Automobiltitel. Die Aktie von Heidelbergcement belegte mit einem Aufschlag von 5,60 Prozent nach einer positiven Analysteneinschätzung die DAX-Spitze. Continental und Daimler folgten mit Zugewinnen von 5,54 und 5,18 Prozent. Siemens rückte nach der Vorlage von besser als erwarteten Quartalszahlen um 4,76 Prozent vor. MTU bildete mit einem nachrichtenlosen Minus von 3,23 Prozent das Schlusslicht im deutschen Börsenbarometer. Munich Re und Lufthansa büßten 1,97 und 1,04 Prozent ein. Im TecDAX zog Bechtle um 4,21 Prozent an und markierte zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Die vom IT-Dienstleister präsentierten Geschäftszahlen konnten die Markterwartungen übertreffen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,90 Prozent höher bei 24.331 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,30 Prozent nach oben auf 9.220 Zähler. Besser als befürchtete Zahlen zum US-Arbeitsmarkt wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Die Marktbreite gestaltete sich positiv. 82 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 89 Prozent. Es gab 31 neue 52-Wochen-Hochs und sechs neue Tiefs. Alle Sektorenindizes verzeichneten Aufschläge. Stärkste Sektoren waren Energie und Industrie.

Am Devisenmarkt sank der Dollar-Index trotz der besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten um 0,43 Prozent auf 99,38 Punkte. EUR/USD notierte 0,03 Prozent fester bei 1,0835 USD. Der als sicherer Hafen geltende Yen wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Stark gesucht war hingegen der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise stieg um 2,50 Prozent auf 278,12 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 5,13 Prozent auf 30,97 USD. Für die US-Sorte WTI ging es um 5,05 Prozent auf 24,74 USD nach oben. Die Zahl aktiver Öl- und Gasbohrungen in den USA sank auf Wochensicht um 34 auf ein Rekordtief von 374. Der Preis für US-Erdgas fiel um 3,75 Prozent auf ein Wochentief bei 1,82 USD. Comex-Kupfer kletterte um 1,07 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 2,41 USD. Gold verbilligte sich um 0,69 Prozent auf 1.714 USD (1.572 EUR). Silber und Platin zogen um 1,21 und 0,92 Prozent an.

Am Rentenmarkt fiel die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um sechs Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte bis zum Abend um drei Basispunkte auf minus 0,53 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,20 Prozent tiefer bei 173,62 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stieg um sechs Basispunkte auf 0,69 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh ganz überwiegend fest. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,99 Prozent auf 148,02 Punkte.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Henkel, Carl Zeiss Meditec und Nordex. Wirecard dürfte mit der am Freitagabend veröffentlichten Meldung eines Vorstandsumbaus ebenfalls im Anlegerfokus stehen.