Die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel (WKN: 604843) weist ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Der Anteilsschein war im Rahmen der im Februar gestarteten letzten dynamischen Abwärtswelle bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR gefallen. Seit Mitte März korrigiert er diesen Ausverkauf in einer technischen Erholung. Dabei konnte der Wert die 50-Tage-Linie sowie das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle überwinden. Nach dem Erreichen eines 8-Wochen-Hochs bei 82,60 EUR leitete die Notierung vor zwei Wochen einen Pullback ein und verzeichnete im gestrigen Handel nach Veröffentlichung von Umsatzzahlen ein 3-Wochen-Tief. Kurzfristig kritisch ist nun die Supportzone bei 74,36-75,87 EUR. Können die Bullen diese per Tagesschluss verteidigen, bleibt der übergeordnete Erholungstrend intakt. Darunter käme es zu einer Eintrübung des technischen Bildes mit einem möglichen nächsten Ziel bei 69,40/70,02 EUR. Dessen Unterschreitung würde einen erneuten Test des März-Tiefs auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 80,38-81,04 EUR und 82,60/83,49 EUR ausmachen. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde ein bullishes Anschlusssignal in Richtung 87,16-89,80 EUR generieren. Erst darüber würde sich auch das langfristige Chartbild moderat aufhellen. Zu einem Bruch des langfristigen Abwärtstrends bedarf es jedoch der Überwindung der massiven Widerstandsregion 96,62-97,80 EUR.