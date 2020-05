Der deutsche Aktienmarkt litt zum Wochenstart unter wieder steigenden Infektionszahlen in einigen Ländern wie Deutschland und Südkorea. Der DAX schloss 0,72 Prozent tiefer bei 10.825 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,41 Prozent auf 23.866 Punkte. Gegen den Trend konnte der TecDAX um 0,14 Prozent auf 2.987 Zähler zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 36 Gewinner und 62 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 88,1 Millionen Aktien (Vortag: 81,8) im Wert von 3,39 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,73). Mit Blick auf die Sektorenperformance waren lediglich Einzelhandelswerte, Immobilientitel und Pharma & Healthcare gesucht. Die deutlichsten Abschläge auf Sektorenebene verzeichneten Bau, Banken und Technologie. Wirecard haussierte an der DAX-Spitze um 8,32 Prozent. Hier beflügelte die am Freitag nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung einer personellen und strukturellen Neuorganisation vor allem im Bereich des Vorstands. FMC und Fresenius SE kletterten dahinter um 1,69 und 0,97 Prozent. Heidelbergcement verlor als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos 5,19 Prozent. Henkel büßte nach Umsatzzahlen 2,73 Prozent ein.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 24.222 Punkten aus dem Handel. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,85 Prozent nach oben auf 9.299 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 34 neuen 52-Wochen-Hochs standen 14 neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Healthcare und Technologie. Am schwächsten tendierten Finanztitel und Energiewerte.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 1,13 Prozent fester bei 100,22 Punkten. Der Franken war ebenfalls stark gesucht. EUR/USD gab um 0,24 Prozent auf 1,0810 USD nach. Sehr schwach präsentierte sich der Yen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise gab um 1,18 Prozent auf 274,85 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 3,10 Prozent auf 30,01 USD. Der Preis für US-Erdgas stieg um 1,04 Prozent auf 1,84 USD. Comex-Kupfer notierte 1,06 Prozent tiefer bei 2,38 USD. Gold verlor 0,82 Prozent auf 1.700 USD (1.571 EUR). Silber handelte 0,84 Prozent schwächer bei 15,65 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,51 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte um zwei Basispunkte auf ebenfalls minus 0,51 Prozent. Der Euro-Bund-Future notierte 0,25 Prozent tiefer bei 173,19 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um vier Basispunkte auf 0,73 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh nach schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus China auf breiter Front südwärts. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,68 Prozent auf 146,51 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Verbraucherpreisdaten aus den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Allianz, Deutsche Post, E.ON und Thyssenkrupp.