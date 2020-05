Der DAX konnte gestern seinen Erholungstrend lediglich in der ersten Handelsstunde fortsetzen. Nach dem Erreichen eines 6-Tages-Hochs bei 10.986 Punkten startete eine Abwärtswelle, die zum Schließen der am Freitag gerissenen Kurslücke (10.762-10.819) führte. Ausgehend vom Tagestief bei 10.741 Punkten, setzte im Verlauf des Nachmittags eine moderate Gegenbewegung ein. Per Tagesschluss (10.825) konnte der Support der Kurslücke verteidigt werden.