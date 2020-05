Nächste Unterstützungen:

10.489/10.519

10.426

10.236-10.335

Nächste Widerstände:

10.588-10.625

10.698

10.741-10.773

Das kurzfristige Chartbild hat sich damit eingetrübt. Der Index verletzte die 200-Stunden-Linie sowie die 20-Tage-Linie und brach den Erholungstrend vom Zwischentief bei 10.426 Punkten. Potenzielle nächste Kursziele und Unterstützungen lauten 10.489/10.519 Punkte, 10.426 Punkte. Darunter würde der mittelfristig kritische Support bei 10.236 Punkten in den Fokus rücken, dessen nachhaltige Unterschreitung den Erholungstrend vom Crash-Tief im März (8.256) brechen würde. Mit Blick auf die Oberseite ergibt sich für heute eine nächste relevante Widerstandszone bei 10.588-10.625 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Stundenschluss würde eine deutlichere Erholung in Richtung 10.698 Punkte und eventuell 10.741-10.773 Punkte ermöglichen.