Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni vergangenen Jahres erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Zuletzt konsolidierte sie über mehrere Wochen unterhalb des erreichten 8-Jahres-Hochs bei 1.747 USD seitwärts in einem symmetrischen Dreieck. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch über die obere Dreiecksbegrenzung und den Horizontalwiderstand bei 1.724 USD. Dieses bullishe Signal spricht für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 1.747-1.759 USD. Darüber befinden sich potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 1.770/1.772 USD und 1.785-1.803 USD. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde bereits wieder das aus dem Jahr 2011 stammende Rekordhoch bei 1.921 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Edelmetall nun über nächste Supportbereiche bei 1.719-1.724 USD und 1.709 USD. Das bullishe Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster würde mit einem Rutsch unter 1.692 USD negiert. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung 1.661/1.671 USD und 1.644 USD eingeplant werden.