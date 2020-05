Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte Abwärtswelle hatte das Papier vom im Dezember 2019 verzeichneten Jahreshoch bei 187,74 EUR bis auf ein im März erreichtes 10-Jahres-Tief bei 79,38 EUR einbrechen lassen. Die anschließende Erholungsrally traf im Bereich des 50%-Retracements auf Widerstand. Ausgehend vom Rallyhoch bei 136,80 EUR, befindet sich der Wert seit rund zwei Wochen im Korrekturmodus. Am Donnerstag formte sich oberhalb des Korrekturtiefs bei 111,10 EUR eine bullishe Hammer-Kerze im Tageschart, deren Aussage am Freitag mit Kursgewinnen bestätigt wurde. Um prozyklische Bestätigungen für ein mögliches Ende der Korrektur zu erhalten, bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs über die korrektive Trendlinie bei derzeit 127,21 EUR sowie über das Reaktionshoch bei 131,48 EUR. Potenzielle Kursziele und nächste Hürden lauten im Erfolgsfall 136,80 EUR und 143,72-146,35 EUR. Ein Tagesschluss unter 111,10 EUR wäre hingegen bearish zu werten. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 104,82 EUR und 97,02/98,52 EUR wären dann einzuplanen. Darunter wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 79,38 EUR zu favorisieren.